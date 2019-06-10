Председатель ОБСЕ призвал молдавских политиков урегулировать кризис через переговоры

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак призвал молдавских политиков преодолеть нынешний политический кризис путем диалога, уважения конституции и демократических принципов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба международной организации.

"Мирный диалог, демократия и верховенство закона являются ключом к предотвращению эскалации напряженности", - приводятся в сообщении слова Лайчака. В организации отметили, что с обеспокоенностью наблюдают за политическим кризисом в Молдавии.

Парламент Молдавии после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.