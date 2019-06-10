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Политический кризис в Молдавии

США призвали молдавских политиков урегулировать кризис путем переговоров

В Госдепартаменте указали, что парламентские выборы в Молдавии 24 февраля были конкурентными и состоялись в соответствии с основными правами

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Госдепартамент призвал все партии Молдавии проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Моргана Ортагуса, которое было опубликовано в понедельник в Facebook на странице посольства США в Молдавии.

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"Соединенные Штаты призывают все партии Молдовы проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и в соответствии с основными правами. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", - отмечается в нем. 

В заявлении пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства также подчеркивается, что обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдовы и ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты продолжат поддерживать.

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СШАМолдавияПолитический кризис в Молдавии
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