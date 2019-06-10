Токаев намерен совершить первую зарубежную поездку после выборов на саммит ШОС в Бишкек

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, заявил, что намерен совершить первую зарубежную поездку после выборов на саммит ШОС в Бишкек 14 июня. С такими словами политик выступил на пресс-конференции в понедельник.

"Я планирую посетить Кыргызстан для, чтобы участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, саммит пройдет 14 июня. И в последующие дни я планирую участвовать в мероприятиях в Душанбе, в столице Таджикистана, на саммите СВМДА", - сказал Токаев, отвечая на вопрос, в какую страну планирует совершить визит в качестве избранного президента.

"Я буду уделять внимание в первую очередь вопросам развития наших отношений и сотрудничества с нашими соседними странами такими как Россия, Китай и центрально-азиатскими государствами", - сказал Токаев.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.