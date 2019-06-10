Токаев заверил Путина в продолжении курса Казахстана на сотрудничество с Россией

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, в ходе телефонной беседы заверил Владимира Путина в продолжении курса республики на сотрудничество с Россией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту. Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией", - говорится в сообщении.

Токаев поздравил российского лидера с предстоящим Днем России.

Пресс-служба Кремля подтвердила факт разговора. "В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана и пожелал ему успехов. С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества, наращивать двусторонние связи в различных областях", - говорится в сообщении.

Также лидеры условились о дальнейших контактах, отметили в пресс-службе.

Ранее президент РФ направил своему казахстанскому коллеге поздравительную телеграмму.