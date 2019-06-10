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Политический кризис в Молдавии
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Демпартия Молдавии призвала к диалогу Соцпартию и блок Acum

Вице-председатель ДПМ Андриан Канду сообщил, что этот вопрос обсуждался демократами с представителем ЕС в Кишиневе

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ) пригласила Партию социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") обсудить кризисную ситуацию в стране. Об этом в ходе брифинга в понедельник сообщил вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

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"Учитывая позицию наших партнеров, призываем к политическому диалогу. Сегодня мы направим приглашение к ПСРМ и блоку Acum <…> Необходимо в спокойной обстановке обсудить все юридические моменты, чтобы выйти из этого юридического тупика", - сказал Канду. По его словам, этот вопрос обсуждался демократами с представителем ЕС в Кишиневе Петером Михалко.

На переговоры будет делегирован вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь. "Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру и не обсуждаются <…> Мы считаем, что выходом из кризиса должны стать досрочные выборы", - сказал Канду.

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