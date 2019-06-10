Додон надеется, что КС изменит позицию с учетом признания кабинета Санду за рубежом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Молдавский президент Игорь Додон надеется, что судьи Конституционного суда (КС) Молдавии, признавшие незаконным формирование парламентской коалиции социалистами и блоком Acum ("Сейчас"), изменят свою позицию с учетом международного признания коалиционного правительства под председательством Майи Санду.

"Думаю, некоторые судьи КС в ближайшее время могут поменять свои позиции, в особенности с учетом международного признания [нового правительства]", - сказал президент в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

Кроме того, Додон не исключил возможности изменения законодательства о назначении и снятии судей КС.

Он также подчеркнул, что противники коалиции в государственных органах могут понести юридическую ответственность. "Сейчас идет грубое нарушение законодательства, конституции. Ведется узурпация власти и полномочий Конституционного суда со стороны некоторых государственных институтов, включая министерства. Поэтому, конечно, им придется ответить по закону", - заявил Додон.

Одним из последствий нынешнего политического кризиса, по словам главы государства, может стать обострение в Приднестровье. "Пока в этом регионе спокойно. Однако нужно понимать, что там очень сильны позиции партеров по бизнесу [лидера Демократической партии Молдовы] Владимира Плахотнюка и они могут попытаться раскачать ситуацию. Сейчас они теряют власть и влияние в стране, а потому готовы к любым, даже самым отчаянным поступкам", - подчеркнул собеседник издания.