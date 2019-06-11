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Глава администрации Гонконга предостерегла против новых радикальных акций протеста

Кэрри Лам вновь дала понять, что власти не будут откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на прошедшую крупномасштабную акцию протеста

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 июня. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник призвала местных жителей воздержаться от новых радикальных акций в преддверии намеченного на среду обсуждения в Законодательном совете законопроекта об экстрадиции с КНР. В этот день группы студентов и учителей обещали в знак протеста бойкотировать занятия, а сотрудники более сотни транспортных, коммерческих компаний и торговых точек - объявить забастовку и выйти на акцию протеста.

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"Я призываю школы, родителей, различные группы, корпорации и профсоюзы тщательно обдумать, что хорошего принесут призывы к радикальным действиям гонконгскому обществу и нашей молодежи", - сказала Лам, слова которой приводит радиостанция RTHK.

Вместе с тем она вновь дала понять, что власти не будут сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на крупномасштабный марш протеста, собравший в воскресенье до 1 млн человек. В среду проект будет передан на рассмотрение Законодательного совета во втором чтении. Вокруг здания парламента ожидаются бурные демонстрации.

В воскресенье сотни тысяч жителей Гонконге (по некоторым оценкам, до 1 млн человек) вышли на улицы в знак протеста против готовящегося законопроекта, который позволит наладить механизм экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц из автономного Гонконга в материковый Китай. Изначально акция проходила мирно и носила организованный характер. Однако после полуночи часть радикально настроенных демонстрантов отказалась расходиться и попыталась штурмовать здание парламента, прорваться через металлические заграждения.

Сотрудники правоохранительных органов применили против зачинщиков беспорядков баллончики с перцовым газом и резиновые дубинки. По меньшей мере восемь полицейских в стычках были ранены. Полиция задержала не менее 19 активных участников противоправных действий.

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