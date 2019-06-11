Конституционный суд Молдавии призвал политиков действовать в рамках закона

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии, который разрешил распустить парламент, осудил оказываемое на инстанцию давление и призвал молдавских политиков действовать в рамках закона. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении.

"Никакая политическая цель не может оправдать пренебрежение и посягательство на единственный законный орган конституционной юрисдикции и игнорирование конституционных принципов верховенства закона и демократии. Те, кто в Республике Молдова призывает к роспуску суда, фактически являются врагами демократии", - говорится в нем.

КС отмечает, что судьи ведомства не могут быть отстранены до истечения их мандата, а "любое давление или вмешательство со стороны политического класса Молдавии или из-за рубежа недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на конституцию".

Ранее молдавские политики попросили Венецианскую комиссию Совета Европы дать оценку действиям КС.

Также в КС заявили, что парламент Молдавии должен быть распущен, а все его постановления, принятые после предельного срока формирования правительства 8 июня и позднее, противоречат основному закону.

"После 7 июня, когда истек срок формирования правительства и принятия законов, парламент больше не функционирует и должен быть распущен. Несмотря на то, что судьи КС публично объявили постановлением № 1. 13 от 8 июня 2019, что любой законодательный акт, принятый после 7 июня, является неконституционным, депутаты проигнорировали полномочия суда и продолжили свою неконституционную практику, приняв законодательные акты, сформировав руководящие органы и проголосовав за правительство", - говорится в документе. В нем говорится, что "те документы, которые будут впоследствии проголосованы, не смогут пользоваться юридической силой, которую обычно предоставляет основной закон".

Судьи напомнили, что в постановлении говорится, что "после истечения конституционного срока президент республики обязан без промедления обратиться в суд о возникновении обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента, с последующим выпуском указа о роспуске и установлением даты досрочных выборов".

Они пришли к выводу, что глава государства проигнорировал это конституционное обязательство, предусмотренное статьей 85 основного закона и подтвержденное рядом постановлений КС в 2013 и 2015 годах.

"Таким образом, КС констатировал, что, издавая указы о назначении кандидата на должность премьер-министра и назначении правительства, президент намеренно отказался соблюдать конституционное обязательство". По их мнению, этим он спровоцировал временное исполнение должности президента действующим премьер-министром Павлом Филипом, так как председателя парламента, избранного в соответствии с основным законом, на тот момент не было.