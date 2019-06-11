Кандидат в британские премьеры поддержала кампанию против отмены бесплатных ТВ-лицензий

"Как бывшей сотруднице Би-би-си, мне стыдно за их решение. Наша "государственная телерадиокомпания" позабыла о гражданах, которым она призвана служить", - говорится в заявлении претендентки на должность главы британского правительства.

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост лидера Консервативной партии и должность премьер-министра Великобритании Эстер Маквей поддержала агитационную кампанию за отмену решения телерадиовещательной корпорации Би-би-си об упразднении бесплатных телевизионных лицензий для пожилых британцев. О своей позиции она во вторник рассказала в Twitter .

В понедельник Би-би-си, чьим источником существования являются лицензионные сборы за пользование каждым телевизором, проинформировала общественность о своем решении отменить бесплатные ТВ-лицензии для лиц старше 75 лет, начиная с июля 2020 года. Стоимость такой лицензии для пользователей цветного телевизора составляет £154,5 (около $196) в год, а для черно-белого - £52 фунта.

Телеаудитория бесплатных пользователей услуг корпорации составляет 3,7 млн человек. В их защиту уже выступила телекомпании ITV, являющаяся конкурентом Би-би-си на рынке развлекательного вещания, а ее программа Good Morning Britain заявила о начале общественной кампании за отмену данного решения.

Маквей, которая еще в прошлом году была министром труда и по делам пенсий, в минувший понедельник успешно прошла регистрацию кандидатом на пост лидера тори, заручившись необходимой поддержкой не менее 8 коллег - депутатов Палаты общин от правящей партии. Теперь ее кандидатура появится в избирательных бюллетенях во время первого раунда внутрипарламентского голосования, который пройдет 13 июня. Этот раунд отсеет как минимум одного из десяти кандидатов в премьеры, а также тех претендентов, которые завоюют менее 17 голосов депутатов, то есть менее 5% от общей численности парламентской фракции тори.