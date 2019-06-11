Президент Белоруссии назначил главой МВД экс-командующего внутренними войсками Караева

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который ранее был заместителем министра - командующим внутренними войсками. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Назначая нового министра внутренних дел, Лукашенко обратил особое внимание на необходимость повышения дисциплины среди сотрудников милиции. "Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный", - сказал Лукашенко. "Хотя вы [Юрий Караев] относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы", - добавил президент Белоруссии.

Он призвал нового главу МВД быть твердым и решительным в принятии решений. "Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли - так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, - должен получить. Все должно быть честно и справедливо", - считает Лукашенко. Президент сообщил, что обратил внимание на Караева еще год назад во время посещения одно из частей внутренних войск. "Я не просто так к вам приехал тогда. И я понял, что вы можете в перспективе быть министром или занимать более высокую должность", - пояснил Лукашенко. "Понятно, что я как президент видел определенные тенденции в кадровых изменениях в силовых структурах. И тогда я определился, что Юрий Хаджимуратович [Караев] может нам пригодиться на конкретной работе", - добавил глава государства.

Глава Белоруссии также обратил внимание на личные качества нового министра, который родом из Северной Осетии. "Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они хорошо ко мне и там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю", - сказал Лукашенко.

10 июня Лукашенко принял отставку бывшего главы МВД Игоря Шуневича, который обратился к президенту с соответствующим рапортом. Шуневич работал в должности главы МВД с мая 2012 года. Свое решение об уходе бывший министр назвал "выверенным, правильным и своевременным".