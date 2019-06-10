Лукашенко принял отставку главы МВД

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел республики Игоря Шуневича, сообщает в понедельник агентство БелТА.

"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял", - сказал журналистам Шуневич по итогам встречи с Лукашенко.

Шуневич подчеркнул, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным". "Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве, многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений", - указал он.

"Достаточно сложно быть актуальным. Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности", - отметил Шуневич. По его словам, он долго находится в должности министра. "Может, глаз замылился, может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился", - добавил Шуневич. Отвечая на вопрос о дальнейших планах, он сказал, что пока конкретные предложения ему не поступали, однако он надеется принести пользу государству на другой должности.

"Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного, - сказал он. - Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности".

Шуневич был назначен главой МВД Белоруссии в мае 2012 года. На эту должность он перешел с поста первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. До этого он работал в КГБ Белоруссии, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.