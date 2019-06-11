Парламент Молдавии поддержал возврат к пропорциональной системе выборов

Авторами изменений выступили депутаты фракций Партии действия и солидарности, а также "Платформы "Достоинство и правда", которых поддержала Партия социалистов Республики Молдова. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) в заседании не участвовала, так как считает этот парламент нелегитимным.

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, предполагающий возврат к пропорциональной системе выборов, которая действовала в республике до 2017 года. Такое решение было одобрено большинством голосов на состоявшемся во вторник заседании парламента, передает корреспондент ТАСС.

В 2017 году Молдавия перешла на смешанную избирательную систему, при которой половина депутатов парламента, как и прежде, выбирается по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам. Реформу подвергла критике Венецианская комиссия Совета Европы, которая не рекомендовала властям Молдавии проводить столь масштабные изменения накануне предстоящих в 2018 году выборов в парламент, а также "в отсутствие широкого консенсуса в обществе по этому вопросу". Учесть мнение комиссии молдавское руководство призвали также представители ЕС, США, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Парламент Молдавии после состоявшихся 24 февраля выборов пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Но лишь 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты договорились с блоком Acum. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а возглавить правительство предложили Майе Санду, председателю Партии действия и солидарности, входящей в Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.