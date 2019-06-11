Трамп заявил, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына

"Я думаю, у КНДР под руководством [Ким Чен Ына] невероятный потенциал <...> У нас очень хорошие отношения <...>", - сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Небраску и Айову.

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что получил "прекрасное" и "очень теплое" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Президент США также отметил, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран."Он держит слово, это очень важно для меня", - добавил Трамп.

В 2018 году в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.