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Трамп заявил, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына

Глава Белого дома считает, что у КНДР под руководством Ким Чен Ына "невероятный потенциал"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что получил "прекрасное" и "очень теплое" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я думаю, у КНДР под руководством [Ким Чен Ына] невероятный потенциал <...> У нас очень хорошие отношения <...>", - сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Небраску и Айову.

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Президент США также отметил, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран."Он держит слово, это очень важно для меня", - добавил Трамп.

В 2018 году в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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