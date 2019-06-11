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Прекращение дела против Ивана Голунова

Евросоюз приветствовал снятие обвинений с журналиста Ивана Голунова

Решение снять обвинения в отношении журналиста является "позитивным итогом в этом конкретном случае", заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Евросоюз приветствует снятие с российского журналиста Ивана Голунова обвинений в сбыте наркотиков, написала во вторник в Twitter представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

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"Решение снять обвинения в отношении занимающегося расследованиями журналиста Ивана Голунова является позитивным итогом в этом конкретном случае", - написала она.

"Однако тенденция в отношении свободы средств массовой информации в России продолжает внушать опасения, - добавила представитель внешнеполитической службы ЕС. - Независимые, а также критические голоса являются неотъемлемой частью процветающего общества".

Ранее во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. По заявлениям полиции, при нем, а также на его съемной квартире были обнаружены наркосодержащие вещества, в результате чего журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита заявляла, что запрещенные вещества ему подкинули. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс.

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Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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