Госдепартамент не комментирует закрытую встречу посла России в США с замгоссекретаря

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Госдепартамент не комментирует результаты состоявшейся во вторник в Вашингтоне рабочей встречи посла России в США Анатолия Антонова с заместителем госсекретаря по политическим делам Дэвидом Хейлом.

Внешнеполитическое ведомство не ответило на просьбу корреспондента ТАСС рассказать об итогах рабочей встречи Антонова и Хейла. В российском посольстве также не комментируют переговоры посла и замгоссекретаря. Консультации носили закрытый характер, как и любые другие встречи такого рода.

Это уже не первая закрытая встреча Антонова и Хейла, они уже проводили консультации в начале октября 2018 года.

О проведении 11 июня встречи посла и замгоссекретаря сообщили в понедельник в Госдепартаменте и российской дипмиссии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что беседа будет закрыта для прессы. Ведомство и посольство крайне редко публикуют сообщения для СМИ по итогам такого рода встреч.