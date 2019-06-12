Токаев подписал указ об исполнении обязанностей руководителями подотчетных госорганов

НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду подписал первый указ после инаугурации. В соответствии с документом, руководители государственных органов, подотчетных президенту, будут исполнять свои обязанности до новых назначений. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей", - говорится в указе.

В соответствии с конституционным законом "О президенте Республики Казахстан", при вступлении в должность вновь избранного президента страны прекращаются полномочия руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.

В этот же день Токаев подписал указ об исполнении обязанностей руководителями регионов (акимами). "Акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов", - отмечено в документе. Согласно законодательству, при вступлении в должность вновь избранного президента страны, руководители регионов прекращают свои полномочия.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент, Касым-Жомарт Токаев. Победу на выборах одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. В среду состоялась его инаугурация.