Председатель парламента Молдавии призвала Демпартию мирно передать власть

"Мы не должны дойти до силовых методов. Представители бывшего правительства должны понимать - надо мирно передать власть. Спокойно возвращайтесь в парламент, начинайте работать в качестве оппозиции, предлагайте свои законопроекты", - цитирует слова спикера в среду молдавский телеканал Accent.

Гречаный отметила, что сформировавшие правящую коалицию и кабинет министров Партия социалистов (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") не намерены выводить своих сторонников на уличные протесты, как это сделали демократы, заблокировавшие входы в правительство и другие госучреждения.

"Наши сторонники не раз уже обращались с предложением приехать в Кишинев. Но мы не собираемся выводить людей на баррикады. И ПСРМ, и Acum призвали сторонников к спокойствию. А у нас сейчас общие сторонники, настолько люди воодушевлены созданием парламентского большинства и нового правительства, что они не смотрят на разницу в политических взглядах, они хотят, чтобы это правительство уже начало работать", - подчеркнула Гречаный.

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы и. о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.