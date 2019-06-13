Президент Молдавии поблагодарил внешних партнеров за поддержку в преодолении кризиса

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил внешних партнеров за поддержку парламента и правительства в развернувшемся в стране политическом кризисе. Соответствующую запись он опубликовал в четверг на своей странице в Facebook , разместив там интервью президента России телерадиокомпании "Мир" , в котором Владимир Путин заявил о поддержке Додона и его партнеров в борьбе людьми, "которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть".

"Спасибо всем нашим партнерам за поддержку легитимного парламента и легитимного правительства!" - написал Додон.

Парламент Молдавии 8 июня преодолел затяжной кризис, после того, как поддерживающая Додона Партия социалистов (ПСРМ) договорилась выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьером Майей Санду, которая является одним из лидеров блока Acum ("Сейчас").

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций социалистов и Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство.

После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа, а ЕС, Россия, США, другие страны и международные организации выразили поддержку действиям парламента Молдавии.