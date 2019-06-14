В Токио заявили, что атаки на танкеры в Оманском заливе не нарушат поставки в Японию

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Нападения на два танкера в Оманском заливе не окажут серьезного воздействия на снабжение Японии нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"После инцидента мы направили соответствующие предупреждения заинтересованным компаниям, - приводит его слова телеканал NTV. - Однако в целом я не думаю, что нынешние нападения окажут заметное влияние на снабжение Японии нефтью и нефтепродуктами".

Министр при этом отказался комментировать утверждения США о том, что за нападениями на танкеры стоит Иран. Сэко ограничился лишь сообщением о том, что Токио все еще расследует детали случившегося.

В четверг в Оманском заливе подверглись нападению два танкера, один из которых был арендован японской транспортной компанией Kokuka Sangyo. Как сообщает информационное агентство Kyodo, судно получило повреждения от снарядов. Команда, состоявшая из граждан Филиппин, потушила возникший пожар и покинула танкер, перевозивший метанол из Саудовской Аравии в Таиланд и Сингапур.