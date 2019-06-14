Израиль в ответ на ракету атаковал несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июня. /ТАСС/. Израильские самолеты нанесли в пятницу удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства накануне вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вечером в четверг ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. В ответ ночью в пятницу истребители и другие летательные аппараты Армии обороны Израиля поразили террористическую инфраструктуру на территории военных лагерей и военно-морской базы ХАМАС в рамках нанесения удара по объектам террористов по всему сектору Газа", - говорится в сообщении.

"Армия Израиля продолжит действовать в ответ на любые попытки нанести вред израильским гражданам и считает движение ХАМАС ответственным за любые события, источником которых является сектор Газа", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд, ракета 13 июня попала в здание синагоги и религиозного училища на территории города Сдерот. Пострадавших в результате инцидента нет, добавил он.

В предыдущий раз истребители ВВС Израиля нанесли удар в секторе Газа по подземной структуре в военном лагере ХАМАС в ночь на 13 июня в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами из анклава в среду вечером. Днем ранее израильская система ПВО "Железный купол" перехватила первую ракету, запущенную в этом месяце из сектора по еврейскому государству. До этого Израиль закрыл зону рыболовства для палестинских моряков у берегов анклава после того, как из сектора возобновился запуски воздушных шаров с закрепленными горящими предметами с целью поджогов в Израиле.