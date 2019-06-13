Радикалы из сектора Газа выпустили ракету по городу Сдерот в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Палестинские радикалы выпустили в четверг вечером ракету по израильскому городу Сдерот. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и поселке Ибим был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике. Израильское государственное радио Kan сообщает, что информации о пострадавших в результате ракетного обстрела Сдерота не поступало.

В ночь на 13 июня истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземной структуре в военном лагере ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами в среду вечером.