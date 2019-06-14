Турция выступила за тщательное расследование инцидента в Оманском заливе

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Турция выступает за тщательное расследование нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нас тревожат события в Оманском заливе. Мы никого не защищаем, считаем неправильным, что уже через несколько часов кого-то признали виновным. Необходимо провести тщательное расследование инцидента", - подчеркнул он. - В противном случае подобные инциденты могут спровоцировать напряженность и иметь опасные последствия".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт американский эсминец Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские экстренные службы эвакуировали в порт Джаск.

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран, его заявление поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отверг эти обвинения.