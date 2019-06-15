Кабинет Санду в Молдавии собрался на первое заседание в здании правительства

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Майи Санду в Молдавии собрался на первое заседание в здании правительства, которое накануне было разблокировано сторонниками Демократической партии Молдовы. Об этом сообщает в субботу корреспонденту ТАСС с места событий.

Санду в сопровождении министров беспрепятственно вошла в здание. По дороге премьер сообщила, что приветствует решение демократов, пообещав выйти на брифинг после заседания в 11:00 (соответствует мск).

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как демократы решили уступить, а их сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. Как сообщил ТАСС источник в партии, такое решение было принято после визита в офис ДПМ посла США в Кишиневе Дерека Хогана. По словам источника, лидеры демократов до последнего надеялись на поддержку Вашингтона в противостоянии с президентом, парламентом и правительством Санду, но не получили ее.

Как сообщают молдавские СМИ, во многом эти переговоры были связаны с предоставлением гарантий для ухода из власти лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.