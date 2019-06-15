Лидер британских лейбористов осудил позицию Лондона по инциденту в Оманском заливе

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин осудил позицию официального Лондона, который, по его мнению, "без убедительных доказательств" возложил на Тегеран ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Свою позицию лидер оппозиции изложил в Twitter после распространенного накануне вечером заявления министра иностранных дел Джереми Ханта.

"Великобритании следует предпринимать действия для ослабления напряженности в Персидском заливе, а не разжигать военную эскалацию, начавшуюся с выхода США из иранского ядерного соглашения. Без убедительных доказательств в отношении нападения на танкеры правительственная риторика только усилит угрозу войны", - заявил Корбин.

Хант не прошел мимо этого заявления и в свою очередь прокомментировал его в субботу в ответном твите, охарактеризовав слова лидера британской оппозиции как "убогие и предсказуемые". "Почему он никогда не может заставить себя поддержать британских союзников, британские разведданные или британские интересы от Солсбери до Ближнего Востока?" - написал глава МИД королевства.

Поводом для критики позиции официального Лондона послужили распространенные в пятницу вечером британским МИД слова Ханта о том, что "ответственность за нападения почти наверняка лежит на Иране" и что "почти наверняка танкеры 13 июня атаковало подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции". В своем заявлении руководитель Форин оффиса также заметил, что атака на суда в Оманском заливе соответствует "модели действий Ирана по дестабилизации и представляют серьезную опасность для региона". В четверг же Хант пообещал, что Лондон "трезво и аккуратно" осуществит "собственную оценку" произошедшего инцидента, но при этом сразу заметил, что "отправная точка" британской стороны состоит в том, что она доверяет "американским союзникам", которые возложили ответственность за нападения на Иран.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.