Случаи нападения на танкеры в Оманском и Персидском заливах

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июня 2019 года в Оманском заливе подверглись торпедной атаке два нефтяных танкера - Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, и зарегистрированный на Панаме танкер Kokuka Courageous. Инцидент произошел на фоне эскалации отношений между США и Ираном и обострения ситуации в Персидском заливе после отправки Вашингтоном в мае 2019 года в этот район дополнительных сил ВМС. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о случаях нападения на танкеры в районе Оманского и Персидского заливов.

Оманский и Персидский заливы

Оманский и Персидские заливы расположены на северо-западе Аравийского моря. Северное побережье Оманского залива принадлежит Ирану и Пакистану, южное - Оману и ОАЭ. Прибрежными странами Персидского залива являются Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран.

Соединяющий два залива Ормузский пролив, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, используется для международного судоходства (Иран подписал Конвенцию в 1982 году, но не ратифицировал ее, тем не менее разрешает пользоваться своими территориальными водами).

В настоящее время Ормузский пролив является единственным морским путем для экспорта газа и нефти из стран Персидского залива. Ежедневно по нему провозят около 17-18 млн баррелей нефти (составляет порядка 30% мировых морских поставок нефти). Порядка 80% этих энергоресурсов направляются в азиатские страны: Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур. Кроме того, через этот пролив Катар, являющийся главным мировым экспортером газа, вывозит почти весь свой сжиженный природный газ.

С учетом особой важности этого морского пути в регионе постоянно дежурят военные корабли пятого флота США.

Нападения

Ранее торговые суда в этом районе уже подвергались нападению. Так, в 1984-1987 годах здесь развернулась так называемая танкерная война, которая являлась частью ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Первоначально удары наносились ВВС и ВМФ Ирана и Ирака по танкерам и сухогрузам в Персидском заливе, следовавшим в порты противника, однако вскоре атаками начали подвергаться все суда, проходившие через Ормузский пролив. Наибольшее количество судов, получивших повреждения, принадлежали Ирану, Либерии, Панаме и Кипру. 6 мая 1987 года с иранских катеров был обстрелян советский сухогруз "Иван Коротеев", 17 мая того же года подорвался на мине и был незначительно поврежден советский танкер "Маршал Чуйков". Количество атак сократилось после того, как весной 1987 года военные корабли США, Великобритании и СССР начали сопровождать все проходившие через Персидский залив суда. Всего повреждения были нанесены 340 судам, 259 из них танкеры. Погибли 116 членов экипажей подвергшихся нападению судов, 37 пропали без вести.

12 мая 2019 года МИД ОАЭ сообщил, что в исключительной экономической зоне государства близ порта Фуджейра в Персидском заливе подверглись атаке танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированное в эмиратах судно A. Michel. Пострадавших не было, однако произошел разлив нефти. Предположительно, танкеры подорвались на минах, установленных водолазами. ОАЭ, Саудовская Аравия и США заявили, что к нападению причастен Иран. Иранская сторона эти обвинения отвергла.