Муниципальный совет Кишинева потребовал отставки исполняющего обязанности мэра

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Муниципальный совет Кишинева потребовал в субботу уйти в отставку исполняющего обязанности градоначальника Руслана Кодряну и вице-мэра Нистора Грозаву. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС муниципальный советник от Партии социалистов Республики Молдова Никита Цуркан.

"Муниципальный совет принял декларацию, в которой попросил Кодряну и Грозаву самих уйти в отставку, если у них есть хоть капля совести и мужества, - сказал Цуркан. - Если они не согласятся, то муниципальный совет предпримет другие шаги для их отстранения".

"Кодряну не участвовал в выборах, его назначили на этот пост при сомнительных обстоятельствах", - пояснил советник.

Кодряну руководит столицей с 2018 года. Перестановки были вызваны внезапным уходом с поста мэра Дорина Киртоакэ, оказавшегося в центре громкого коррупционного скандала. В прошлом году выборы мэра Кишинева выиграл бывший в оппозиции лидер "Платформы "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, однако эти выборы были аннулированы, за что контролировавшую власть в стране Демократическую партию Молдовы критиковали ЕС и США. Следующие выборы в Кишиневе должны пройти в этом году.