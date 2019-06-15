Эксперт: атака в Оманском заливе могла быть направлена на срыв переговоров Ирана и Запада

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня могли быть провокацией с целью сорвать попытку дипломатического урегулирования противоречий между Ираном и западными странами. Такое мнение высказал в субботу ТАСС эксперт клуба "Валдай", старший преподаватель Университета имени Шахида Бехешти (Тегеран) Хамидреза Азизи.

"Несмотря на то, что утверждают США и их региональные союзники, нет каких-либо свидетельств, доказывающих, что за атакой на танкеры стоит Иран, - сказал он. - Наоборот, было бы совершенно нелогично предполагать, что Иран сделал это именно в тот момент, когда в Тегеране находился премьер-министр Японии, и исламская республика рассматривала возможность дать дипломатии еще один шанс на успех".

"Поэтому я считаю, что атака была провокацией с целью саботировать какую-либо дипломатическую инициативу между Ираном и Западом", - указал эксперт.