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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Эксперт: атака в Оманском заливе могла быть направлена на срыв переговоров Ирана и Запада

У Тегерана не было никаких оснований совершать нападение на суда в момент визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ, уверен член клуба "Валдай" Шахид Бехешти

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня могли быть провокацией с целью сорвать попытку дипломатического урегулирования противоречий между Ираном и западными странами. Такое мнение высказал в субботу ТАСС эксперт клуба "Валдай", старший преподаватель Университета имени Шахида Бехешти (Тегеран) Хамидреза Азизи.

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"Несмотря на то, что утверждают США и их региональные союзники, нет каких-либо свидетельств, доказывающих, что за атакой на танкеры стоит Иран, - сказал он. - Наоборот, было бы совершенно нелогично предполагать, что Иран сделал это именно в тот момент, когда в Тегеране находился премьер-министр Японии, и исламская республика рассматривала возможность дать дипломатии еще один шанс на успех".

"Поэтому я считаю, что атака была провокацией с целью саботировать какую-либо дипломатическую инициативу между Ираном и Западом", - указал эксперт.

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ЯпонияИранНападение на танкеры в Оманском заливе
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