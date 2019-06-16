Демонстранты блокировали посольство Ирана в Лондоне

ТАСС, 16 июня. Несколько демонстрантов заблокировали вход в здание дипломатической миссии Ирана в Лондоне. Об этом в субботу написал посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад на своей странице в Twitter .

"Несколько демонстрантов продолжили блокировать сегодня единственный вход в посольство Ирана в Лондоне и не позволили дипломатам войти в здание", - написал посол. Он уточнил, что "суббота и воскресенье в Иране являются рабочими днями".

Ранее сообщалось, что власти Великобритании практически не сомневаются в том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. МИД Ирана вызвал в субботу посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе.