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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Демонстранты блокировали посольство Ирана в Лондоне

Как сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад, несколько человек не позволили дипломатам войти в здание

ТАСС, 16 июня. Несколько демонстрантов заблокировали вход в здание дипломатической миссии Ирана в Лондоне. Об этом в субботу написал посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад на своей странице в Twitter.

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"Несколько демонстрантов продолжили блокировать сегодня единственный вход в посольство Ирана в Лондоне и не позволили дипломатам войти в здание", - написал посол. Он уточнил, что "суббота и воскресенье в Иране являются рабочими днями".

Ранее сообщалось, что власти Великобритании практически не сомневаются в том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. МИД Ирана вызвал в субботу посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе.

Теги
ИранВеликобританияНападение на танкеры в Оманском заливе
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