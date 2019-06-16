Британский посол в Тегеране опроверг информацию о его вызове в иранский МИД

ТАСС, 16 июня. Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр опроверг информацию о том, что он якобы был вызван в МИД страны пребывания по поводу инцидента с танкерами в Оманском заливе. Об этом сам британский посол сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Интересно. И новость для меня", - прокомментировал Макэйр информацию о вызове в МИД Ирана. "Я сам попросил вчера экстренную встречу в иранском министерстве иностранных дел и получил согласие. И (не было) никаких "вызовов", - добавил посол. По его словам, если бы он был "формально вызван в иранский МИД, то соответственно и отреагировал бы, как и любой другой посол иностранного государства".

Ранее агентство ISNA сообщило, что Макэйр был вызван в МИД Ирана из-за заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе.

В пятницу министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Тегеран "в причастности к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе", отметив, что британские власти практически не сомневаются в том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры. Как отметили в иранском МИД, данные утверждения "не соответствуют действительности".