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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Британский посол в Тегеране опроверг информацию о его вызове в иранский МИД

Ранее агентство ISNA сообщало, что Роба Макэйра вызвали в иранское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Лондона о причастности Тегерана к инциденту с танкерами в Оманском заливе

ТАСС, 16 июня. Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр опроверг информацию о том, что он якобы был вызван в МИД страны пребывания по поводу инцидента с танкерами в Оманском заливе. Об этом сам британский посол сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

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"Интересно. И новость для меня", - прокомментировал Макэйр информацию о вызове в МИД Ирана. "Я сам попросил вчера экстренную встречу в иранском министерстве иностранных дел и получил согласие. И (не было) никаких "вызовов", - добавил посол. По его словам, если бы он был "формально вызван в иранский МИД, то соответственно и отреагировал бы, как и любой другой посол иностранного государства".

Ранее агентство ISNA сообщило, что Макэйр был вызван в МИД Ирана из-за заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе.

В пятницу министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Тегеран "в причастности к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе", отметив, что британские власти практически не сомневаются в том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры. Как отметили в иранском МИД, данные утверждения "не соответствуют действительности".

Теги
ИранВеликобританияНападение на танкеры в Оманском заливе
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