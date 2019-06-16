Глава Гонконга извинилась за ситуацию с законопроектом, вызвавшим протесты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июня. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в воскресенье принесла извинения жителям автономной территории за острый кризис, вызванный попыткой продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшей массовые протесты. Об этом говорится заявлении представителя местных властей.

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"Глава администрации осознает, что просчеты в работе правительства вызвали разногласия и споры в обществе, разочаровали и опечалили много людей. Она приносит извинения и обещает со всей искренностью принять критику и добиваться улучшений в службе обществу", - отмечается в заявлении, распространенном вечером на фоне продолжающейся здесь многотысячной демонстрации.

В заявлении подчеркивается, что власти Гонконга приостановили дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции, и пока нет никаких планов вновь возвращаться к этому вопросу.

Несмотря на уступки властей, отозвавших законопроект, местные жители вновь вышли сегодня на массовую демонстрацию. Растянувшаяся по центральным улицам огромная толпа людей, одетых в черное, проследовала от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Акция носит мирный характер и обходится без эксцессов и радикальных выходок. По некоторым оценкам, она превзошла по масштабам демонстрацию предыдущего воскресенья, собравшую до 1 млн человек.

Движущей силой протестов стала молодежь и студенты. Они критикуют Кэрри Лам, называют ее "пропекинской марионеткой", требуют ее ухода в отставку, а также полного и бесповоротного отказа от законопроекта, который позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.

Демонстранты также осуждают излишнюю, по их мнению, жестокость полиции. В минувшую среду стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Вместе с тем митингующие говорят о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы" до 2047 года.