Глава Гонконга извинилась за ситуацию с законопроектом, вызвавшим протесты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июня. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в воскресенье принесла извинения жителям автономной территории за острый кризис, вызванный попыткой продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшей массовые протесты. Об этом говорится заявлении представителя местных властей.
"Глава администрации осознает, что просчеты в работе правительства вызвали разногласия и споры в обществе, разочаровали и опечалили много людей. Она приносит извинения и обещает со всей искренностью принять критику и добиваться улучшений в службе обществу", - отмечается в заявлении, распространенном вечером на фоне продолжающейся здесь многотысячной демонстрации.
В заявлении подчеркивается, что власти Гонконга приостановили дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции, и пока нет никаких планов вновь возвращаться к этому вопросу.
Несмотря на уступки властей, отозвавших законопроект, местные жители вновь вышли сегодня на массовую демонстрацию. Растянувшаяся по центральным улицам огромная толпа людей, одетых в черное, проследовала от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Акция носит мирный характер и обходится без эксцессов и радикальных выходок. По некоторым оценкам, она превзошла по масштабам демонстрацию предыдущего воскресенья, собравшую до 1 млн человек.
Движущей силой протестов стала молодежь и студенты. Они критикуют Кэрри Лам, называют ее "пропекинской марионеткой", требуют ее ухода в отставку, а также полного и бесповоротного отказа от законопроекта, который позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.
Демонстранты также осуждают излишнюю, по их мнению, жестокость полиции. В минувшую среду стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Вместе с тем митингующие говорят о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы" до 2047 года.