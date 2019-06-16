Нетаньяху обвинил Иран в агрессии в Оманском заливе

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возложил на Иран ответственность за атаки 13 июня на танкеры в Оманском заливе. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в воскресенье на церемонии присвоения названия поселению в честь президента США Дональда Трампа на занятых Израилем Голанских высотах.

"Что касается агрессии Ирана в Оманском заливе: все миролюбивые государства должны поддержать усилия США и президента Трампа по остановке этой опасной агрессии и обеспечению свободы мореплавания в международных водах", - сказал Нетаньяху, чье выступление транслировала в Facebook канцелярия израильского премьера.

Нетаньяху в воскресенье провел в ходе выездного заседания кабинета министров символическое открытие таблички с названием обещанного им в начале года поселения в честь президента США "Рамат-Трамп" на занятых Израилем Голанских высотах. Как отмечает газета Haaretz, утвердить создание и дать начало строительству нового населенного пункта на аннексированной еврейским государством сирийской территории сможет лишь следующее правительство, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов в Израиле 17 сентября.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.