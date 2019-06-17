Вице-премьер Италии выступил против отдаления России от Запада

ТАСС, 17 июня. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опасается слишком большого сближения РФ с Китаем, к которому подталкивает "отстранение России от Запада". Об этом он заявил в понедельник по прибытии в Вашингтон, где у него назначен ряд встреч с представителями американской администрации, включая госсекретаря Майка Помпео.

"Было бы ошибкой и со стратегической точки зрения, и с коммерческой отдалять Россию от Запада и оставить в объятиях китайцев. Необходимо сделать все, чтобы вернуть [Москву] за стол переговоров, и я предпочитаю новой оси "Москва - Пекин" обсуждение этой темы (сотрудничества с РФ - прим. ТАСС)", - приводит слова вице-премьера агентство ANSA. Как уточнил Сальвини, он намерен обсудить этот вопрос со своими собеседниками в США.

Одна из двух правящих партий Италии - "Лига", которую возглавляет Сальвини, - получила на прошедших в конце мая европейских выборах 34% голосов, став самой популярной в стране.

Сальвини впервые поехал в США после прихода к власти год назад. В России, за сближение с которой он всегда последовательно выступал, вице-премьер побывал за это время дважды.