В Иране заявили, что США являются источником нестабильности в регионе

ТАСС, 17 июня. Соединенные Штаты являются главным источником нестабильности в зоне Персидского залива и должны уйти из этого региона. С таким заявлением, как передал телеканал Sky News Arabia , выступил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Мы всегда говорили и повторяем вновь, что мы гарантируем безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе", - указал Шамхани. Он также потребовал от США "завершить присутствие своих войск в регионе, так как именно они являются основным источником кризиса и нестабильности".

Заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана прозвучало на фоне крайне напряженной ситуации в зоне Персидского залива, сложившейся после инцидента с подрывом танкеров в Оманском заливе, а также объявленным намерением Тегерана принять очередные меры по сокращению своих обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки СВПД, а также прекращает экспортировать тяжелую воду.

8 мая текущего года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.