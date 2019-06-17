Глава спецслужб Молдавии подал в отставку вместе с правительством Филипа

Хронология политического кризиса в Молдавии. С чего все начиналось

"Директор СИБ Василий Ботнарь сложил полномочия вместе с правительством Павла Филипа 14 июня", - говорится в сообщении ведомства. В нем отмечено, что обязанности главы службы исполняет заместитель директора Александр Есауленко.

В субботу, 8 июня, после утверждения нового правительства Майи Санду, парламент принял постановления об освобождении от должности Ботнаря и директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдана Зумбряну. Они были отправлены в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". СИБ и НЦБК находятся в прямом подчинении парламента, но во времена правления Демократической партии контролировались ее лидером, молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком.

Кризис в Молдавии разгорелся 8 июня, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который объявил все эти решения незаконными и уполномочил премьера Филипа подписать вместо президента указ о роспуске парламента. ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку новой коалиции, после чего кабинет Филипа подал в отставку. Затем КС отменил свои последние решения.

Додон заявил в понедельник, что сторонники Демпартии пытаются дестабилизировать ситуацию в разных областях экономики и социальной сферы. Он призвал представителей новой власти "забыть о противоречиях ради победы над режимом".