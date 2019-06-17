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Политический кризис в Молдавии

Додон заявил, что силовые ведомства Молдавии возглавят не политики, а профессионалы

Руководителей этих ведомств выберут в ходе конкурса, отметил молдавский лидер

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Главами Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии будут назначены профессионалы, а не представители политических партий. Об этом заявил президент Игорь Додон выступая в понедельник вечером в эфире телеканала "НТВ - Молдова".

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"Мы договорились с премьером Майей Санду, что не будем назначать руководителями СИБ и НЦБК представителей политических партий. Руководителей этих ведомств выберут в ходе конкурса из числа профессионалов", - сказал Додон. При этом он добавил, что до проведения такого конкурса ведомства будут возглавлять временные руководители.

В субботу, 8 июня, после утверждения нового правительства Санду, парламент принял постановления об освобождении от должности руководителя СИБ Василе Ботнаря и директора НЦБК Богдана Зумбряну. Они были отправлены в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". Эти ведомства находятся в прямом подчинении парламента, но в период правления Демократической партии контролировались ее лидером, молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком. По мнению лидеров оппозиции, он незаконно использовал силовиков для расправ со своими политическими оппонентами.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяПолитический кризис в Молдавии
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