Додон: марш в поддержку новой власти в Кишиневе отменили из-за угрозы провокаций

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Запланированный на минувшее воскресенье "Народный марш" в поддержку президента и правительства Молдавии отменили из опасения провокаций. Об этом заявил глава государства Игорь Додон, выступая в понедельник вечером в эфире телеканала "НТВ - Молдова" .

"Если бы мы провели "Народный марш", то была бы угроза дестабилизации. Готовились группы провокаторов, десятки молодых людей, которые должны были приехать из-за рубежа, которые были по мою душу. Более того, новое правительство на тот момент не полностью контролировало МВД. Проводить такую манифестацию в сложившихся условиях было просто опасно", - пояснил Додон. Он выразил удовлетворение, что в Молдавии удалось избежать силового сценария передачи власти, как это бывало в других странах. Президент также пообещал своим сторонникам, что "Народный марш" состоится, как только ситуация в стране стабилизируется.

Кризис власти в Молдавии удалось преодолеть после того, как 8 июня поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдовы (ДПМ) во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который объявил все эти решения незаконными и уполномочил премьера Филипа подписать вместо президента указ о роспуске парламента, а сторонники демократов устроили шумные демонстрации, заблокировав вход в правительство и другие госучреждения.

ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку новой коалиции, после чего кабинет Филипа подал в отставку, а Плахотнюк с приближенными политиками и бизнесменами бежал за границу. После этого КС за пять минут отменил свои последние решения.

Додон в понедельник предупредил, что сторонники Демпартии пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, и призвал новые власти "забыть о противоречиях ради победы над режимом".