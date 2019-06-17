Додон считает, что суды над политиками должны быть открытыми

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не собирается амнистировать осужденных по политическим мотивам. Об этом он заявил в эфире телеканала "НТВ - Молдова" , отвечая на вопрос, могут ли выйти из тюрьмы по амнистии экс-премьер Владимир Филат, бизнесмен, бывший депутат Вячеслав Платон и другие осужденные при прежней власти по громким делам.

"Амнистировать политиков я не собираюсь. Меня никто не поймет, если я сейчас начну амнистировать первого, второго, третьего. Свое дело должны делать юстиция, независимые суды", - сказал президент. По его словам, этот процесс должен быть публичным, а не так, как было при прежней власти: собрались, за закрытыми дверями решили, и в тюрьму", - уточнил Додон.

"Нужно чтобы у того, кого обвиняют, была публичная возможность высказать свою позицию. Тем более если это процесс над политиком. Все должны знать, что там произошло, и услышать аргументы и одной стороны, и другой", - добавил глава государства.