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Политический кризис в Молдавии

Меркель заявила, что была бы рада принять премьера Молдавии Санду в Берлине

Канцлер ФРГ отметила, что Молдавия теперь стоит перед серьезными политическими и экономическими вызовами

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Майю Санду с вступлением в должность премьера Молдавии и выразила надежду на скорую встречу в Берлине. Об этом говорится в телеграмме главы правительства ФРГ, текст которой в понедельник распространила пресс-служба германского кабмина.

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"Ваша страна стоит теперь перед серьезными политическими и экономическими вызовами. Правительство ФРГ будет охотно поддерживать вас в вашем стремлении провести проевропейские, демократические и ориентированные на будущее реформы", - отметила Меркель.

"Я была бы рада возможности в скором времени принять вас в Берлине", - подчеркнула канцлер.

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