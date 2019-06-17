Премьер Великобритании обсудила с вице-премьером Госсовета КНР акции протеста в Гонконге

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник вице-премьеру Госсовета КНР Ху Чуньхуа о необходимости уважения прав и свобод в ситуации масштабных акций протеста в Гонконге.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"Премьер-министр затронула тему недавних протестов в Гонконге, подчеркнув необходимость уважать права и свободы, определенные в юридически обязывающей китайско-британской совместной декларации", - приводятся слова Мэй в коммюнике, размещенном на сайте правительственной информации по итогам ее переговоров в понедельник в Лондоне с Ху Чуньхуа. Данная декларация предусматривает реализацию принципа "одна страна - две системы" в виде сохранения в Гонконге капитализма (свободы предпринимательства при обеспечении надлежащих прав и свобод граждан) на срок 50 лет после передачи этой территории Китаю в 1997 году.

Власти Гонконга в субботу приостановили на неопределенный срок рассмотрение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего открытое недовольство значительной части местного населения. Участники массовых демонстраций протестов требуют раз и навсегда отказаться от планируемого нововведения, цель которого - наладить механизм выдачи материковому Китаю для судебного расследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Движущей силой протестов стала молодежь и студенты.

Как информировали на Даунинг-стрит, другими темами обсуждения политиков Великобритании и КНР в понедельник стали вопросы изменения климата и торговых отношений между странами.