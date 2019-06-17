Amnesty International призвала Египет обеспечить независимое расследование смерти Мурси

"Сообщения о том, что Мухаммед Мурси скончался сегодня в суде, вызывают глубокий шок и вопросы о том, как с ним обращались в заключении. Египетские власти должны немедленно распорядиться о проведении независимого, тщательного и прозрачного расследования обстоятельств, касающихся смерти Мурси, условий его содержания в заключении и наличия у него доступа к медицинской помощи, - указала Муграби. - Власти Египта обязаны обеспечивать арестантам доступ к необходимой медпомощи".

Amnesty International утверждает, что Мурси провел в одиночном заключении около шести лет, что может приравниваться к пытке. Его не могли посещать адвокаты и врачи. По словам членов семьи бывшего главы государства, он страдал диабетом, из-за которого дважды терял сознание во время своего заключения.

Экс-президент скончался в понедельник днем во время судебного процесса по одному из заведенных на него дел. По некоторым данным, у него случился сердечный приступ - Мурси почувствовал себя плохо, после чего упал в обморок. Как заявили в Генпрокуратуре Египта, в больницу его доставили уже мертвым. В настоящее врем проводится судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой надзорный орган обещает обнародовать подробный отчет о причинах смерти.

Ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе этого года ему исполнилось бы 68 лет.

Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.