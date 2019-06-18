Журналист NYT сообщил о скорой отставке директора по России Совета нацбезопасности США

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл покинет свой пост в конце лета этого года. Об этом сообщил в понедельник в Twitter журналист газеты The New York Times Питер Бэйкер.

"Хилл работала в бурный период в отношениях США и России и закончит работу на следующей неделе после ожидаемой встречи [президентов США и РФ Дональда] Трампа и [Владимира] Путина в японской Осаке на полях саммита G20", - написал он. По его информации, официально Хилл уйдет в отставку "в конце августа".

По словам журналиста, ее место займет "Тим Моррисон, который присоединился к СНБ в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите". "Трамп надеется поменять отношения с Россией, чтобы больше внимания уделять контролю над вооружениями, включая возможный договор между США, Россией и Китаем, который пришел бы на смену ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]", - написал Бэйкер.