{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Журналист NYT сообщил о скорой отставке директора по России Совета нацбезопасности США

По информации Питера Бэйкера, Фиона Хилл официально покинет свой пост в конце лета

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл покинет свой пост в конце лета этого года. Об этом сообщил в понедельник в Twitter журналист газеты The New York Times Питер Бэйкер.

На эту тему
Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Хилл работала в бурный период в отношениях США и России и закончит работу на следующей неделе после ожидаемой встречи [президентов США и РФ Дональда] Трампа и [Владимира] Путина в японской Осаке на полях саммита G20", - написал он. По его информации, официально Хилл уйдет в отставку "в конце августа".

По словам журналиста, ее место займет "Тим Моррисон, который присоединился к СНБ в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите". "Трамп надеется поменять отношения с Россией, чтобы больше внимания уделять контролю над вооружениями, включая возможный договор между США, Россией и Китаем, который пришел бы на смену ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]", - написал Бэйкер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
В ходе протестных акций в Казахстане более 300 полицейских получили травмы
Шесть сотрудников полиции находятся в больнице
Читать полностью