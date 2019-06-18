Каракас может в июле обсудить с замглавы МИД РФ визит Мадуро в Россию

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию может начаться во время рабочей поездки в Каркас заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, которая запланирована на июль. Об этом заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Тортоса на полях десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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"Пока подготовка не ведется. Скоро, скорее всего в июле, заместитель министра иностранных дел России Рябков посетит Каракас. Это будет возможностью обсудить визит президента Мадуро", - сказал он. "Это будет рабочий визит. Сроков пока нет", - добавил посол.

Ранее в этом месяце в МИД Венесуэлы заявили, что визит Мадуро в Россию может состояться в скором времени.

13 июня Сергей Рябков сообщил, что планирует посетить Венесуэлу, где продолжается внутриполитический кризис, "в ближайшие недели".

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