ВМС США считает, что примененная в Оманском заливе мина указывает на причастность Ирана

ТАСС, 19 июня. ВМС США считает, что осколки мины, примененной против танкеров в Оманском заливе, могут указывать на причастность Ирана к атакам. Об этом заявил в среду журналистам в ОАЭ представитель центрального командования ВМС США (СЕНТКОМ) Шон Кидо.

"[Модель] мины, которая применялась в атаке, можно установить. Она поразительным образом похожа на те иранские мины, которые демонстрировали [в Тегеране] на военных парадах", - цитирует военнослужащего агентство Reuters. ВМС США продемонстрировали осколки мины и магнит, снятый с борта одного из танкеров, на который был закреплен снаряд.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения. Официальный представитель СЕНТКОМ капитан Билл Урбан опубликовал видеозапись, на которой, как утверждали американские военные, запечатлено, как лица с иранского корабля Корпуса стражей исламской революции снимают неразорвавшуюся мину с борта одного из танкеров.

Между тем ранее в среду министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что видеозапись, которую США приводят в качестве доказательства причастности его страны к атакам на танкеры, не является достоверной.