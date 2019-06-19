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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Глава МИД Британии призвал Россию сотрудничать с международным следствием по делу MH17

Джереми Хант подчеркнул, что Соединенное Королевство полностью доверяет как Совместной следственной группе, так и системе уголовного судопроизводства Нидерландов

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант призвал власти России в полной мере сотрудничать с международным следствием и стороной обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing летом 2014 года над Донбассом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Форин оффисом.

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"Соединенное Королевство предлагает свою поддержку процессу судебного преследования и полностью доверяет как Совместной следственной группе (ССГ), так и системе уголовного судопроизводства Нидерландов. Российская Федерация должна теперь в полном объеме сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять любую помощь, которую она запрашивает в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество совместно выступает против безнаказанности тех, кто несет ответственность за подлое убийство 298 ни в чем не повинных людей", - приводятся в коммюнике слова Ханта.

Ранее в среду Совместная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, якобы причастных к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Как сообщила журналистам родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс, речь идет о россиянах Игоре Гиркине, известном под псевдонимом Стрелков, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко. По словам Фредерикс, подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве. Глава Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен сообщил, что в отношении подозреваемых уже выданы международные ордера на арест.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиХант, Джереми
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