Лидеры ЕС продлят санкции против РФ и попытаются согласовать кандидата на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация на Украине станет одной из главных тем последнего перед летними каникулами саммита глав государств и правительств Евросоюза, который открывается в четверг в Брюсселе. Как ожидается, лидеры ЕС примут политическое решение об очередном продлении на полгода экономических санкций против России, которые привязаны сообществом к реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, участники саммита попытаются согласовать имя кандидата на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), который до 31 октября занимает Жан-Клод Юнкер. Именно из-за этого вопроса саммит обещает затянуться до глубокой ночи, потому что две структуры ЕС - Евросовет и Европарламент (ЕП) - имеют абсолютно разные позиции относительно порядка назначения на эту руководящую должность.

На саммите обсудят также действия Турции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, из-за которых, как сообщил журналистам источник в ЕС, Еврокомиссии будет поручено подготовить меры в отношении Анкары.

Во второй день саммита, 21 июня, лидеры 27 стран без участия Великобритании обсудят вопрос выхода королевства из состава Евросоюза и последние события, связанные с ним. Кроме того, они проведут дискуссии по вопросам, касающимся евро.

Кто возглавит Еврокомиссию?

После выборов в Европарламент 23-26 мая глава Евросовета Дональд Туск созвал экстренный саммит ЕС, чтобы определить дальнейшие шаги по смене руководства в структурах ЕС, которая обещает быть долгой. По итогам встречи Туск пообещал на июньском саммите представить имена кандидатов на все руководящие посты - председателя Евросовета, главы дипломатии ЕС, президента Европейского центрального банка и главы Еврокомиссии. Отбор претендентов на последний, главный исполнительный пост в Брюсселе грозит вызвать конфликт между Евросоветом (саммитом ЕС) и Европарламентом.

Яблоком раздора стала нынешняя система "главного кандидата" (Spitzenkandidat), которая подразумевает назначение на эту должность лидера большинства в ЕП. Против такого порядка выступают ряд лидеров ЕС во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Более того, они категорически не поддерживают немца Манфреда Вебера - главного кандидата на пост председателя ЕК от Европейской народной партии (ЕНП). Шансы Вебера существенно снизились после потери на выборах традиционного большинства в Европарламенте его партией и фракцией социалистов, состоявшими в коалиции.

Кандидатом от социалистов стал первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, от третьей по численности фракции либеральных демократов - еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

В теории, если бы ведущие фракции Европарламента успели договориться о создании коалиции, которая собрала большинство голосов в ЕП и выдвинула общего кандидата на пост главы Еврокомиссии, противникам системы "главного кандидата" из числа лидеров государств ЕС было бы крайне сложно дать им отпор. Однако коалиция пока не создана, и у Европарламента так и не появился единый кандидат.

Все было намного проще в 2014 году, когда по согласованию между Европейской народной партией и социалистами, которые вместе тогда имели большинство в Европарламенте, кандидат от ЕНП Жан-Клод Юнкер был выдвинут на пост главы Еврокомиссии, а социалист Антонио Таяни - на пост главы Европарлмента. Они немедленно были утверждены в этих должностях.

Сейчас многие источники отмечают, что президент Франции намерен продвинуть на пост главы Еврокомиссии своего соотечественника и главного переговорщика по Brexit - Мишеля Барнье. Он в континентальной Европе получил огромную популярность, поскольку сумел на переговорах о выходе Великобритании из ЕС загнать в угол Лондон настолько эффективно, что для Великобритании история с ее выходом из ЕС превратилась в национальный позор, а для остающихся в союзе стран - в наглядное предостережение. Впрочем, даже с учетом популярности Барнье Германия никогда не поддержит его кандидатуру, которая стоит поперек дороги у немца Вебера.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил в среду, что надеется определить на саммите имя кандидата на пост председателя ЕК. "В течение последних трех недель я регулярно консультировался с вами, а также с Европарламентом и лидерами политических групп. Эти консультации показали, что существуют разные взгляды, разные интересы, но также и общая воля завершить этот процесс до первой сессии Европарламента [пройдет 1-4 июля], - отметил он. - С этой целью я буду продолжать консультироваться с вами до начала саммита. Я сохраняю осторожный оптимизм, поскольку те, с кем я говорил, выразили решимость принять быстрое решение. Я надеюсь, что мы сможем сделать это в четверг".

Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации для назначения лидеров ведущих институтов ЕС на этом саммите станет так называемый пакетный вариант, когда всем ведущим претендентам предложат по одной из руководящих должностей. Однако такой вариант будет очень сложно согласовать, поскольку на руководство остальными структурами ЕС есть много своих кандидатов у различных государств и политических сил Евросоюза. Поэтому крайне сомнительно, что урегулировать все разногласия удастся за одну встречу в верхах. Впрочем, руководство институтов ЕС должно сменится лишь 31 октября, таким образом, время на споры у европейцев есть.

Продление санкций против России

Что касается продления санкций против России, срок действия которых истекает 31 июля, то никакой дискуссии о необходимости такого шага не ожидается, и решение будет чисто политическим.