{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Гонконге

Глава МИД КНР потребовал от отдельных стран Запада "убрать грязные руки" от Гонконга

Ван И заявил, что дела Гонконга будут решаться только китайскими властями

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Политические силы некоторых западных стран должны незамедлительно прекратить попытки вмешательства в дела Гонконга и "убрать грязные руки" от этого специального административного района Китая. Об этом заявил член Госсовета, глава МИД КНР Ван И, комментируя внимание Запада к обсуждению в Гонконге законопроекта об экстрадиции, сообщает в четверг китайское дипломатическое ведомство.

На эту тему
С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"Хотел бы откровенно предостеречь [политические] силы отдельных западных государств, спекулирующих данным вопросом с целью дестабилизации и нагнетания конфликтной ситуации для нарушения порядка в Гонконге и подрыва принципа "одна страна - две системы". В ответ на их действия мы хотим громко заявить: уберите, пожалуйста, прочь свои грязные руки", - приводит сайт министерства слова, произнесенные дипломатом по итогам встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

Ван И подчеркнул, что дела Гонконга всегда будут решаться только китайскими властями, а отдельные представители Запада не имеют никакого права относиться к этой особой территории КНР как к "месту для выплескивания своей агрессии". Глава МИД Китая также подчеркнул, что Пекин поддерживает работу гонконгской администрации по внесению изменений в закон об экстрадиции, проявляя к ней "должное уважение и понимание".

Как отметил ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан, представители властей некоторых стран еще в феврале начали выступать с заявлениями, подстрекающими волну недовольства среди гонконгцев по поводу готовящегося закона.

Власти Гонконга в минувшую субботу приостановили на неопределенный срок рассмотрение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего открытое недовольство части местного населения. Демонстранты потребовали раз и навсегда отказаться от планируемого нововведения, цель которого - наладить механизм выдачи материковому Китаю для судебного расследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Движущей силой протестов стала молодежь и студенты.

Теги
КитайВан ИАкции протеста в Гонконге
Дело Марии Бутиной
WP: замгоссекретаря США состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом Бутиной
По данным издания, Андреа Томпсон не говорила об этом ни своему руководству, ни Конгрессу во время утверждения своей кандидатуры на нынешний пост
Читать полностью