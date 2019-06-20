Глава МИД КНР потребовал от отдельных стран Запада "убрать грязные руки" от Гонконга

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Политические силы некоторых западных стран должны незамедлительно прекратить попытки вмешательства в дела Гонконга и "убрать грязные руки" от этого специального административного района Китая. Об этом заявил член Госсовета, глава МИД КНР Ван И, комментируя внимание Запада к обсуждению в Гонконге законопроекта об экстрадиции, сообщает в четверг китайское дипломатическое ведомство.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"Хотел бы откровенно предостеречь [политические] силы отдельных западных государств, спекулирующих данным вопросом с целью дестабилизации и нагнетания конфликтной ситуации для нарушения порядка в Гонконге и подрыва принципа "одна страна - две системы". В ответ на их действия мы хотим громко заявить: уберите, пожалуйста, прочь свои грязные руки", - приводит сайт министерства слова, произнесенные дипломатом по итогам встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

Ван И подчеркнул, что дела Гонконга всегда будут решаться только китайскими властями, а отдельные представители Запада не имеют никакого права относиться к этой особой территории КНР как к "месту для выплескивания своей агрессии". Глава МИД Китая также подчеркнул, что Пекин поддерживает работу гонконгской администрации по внесению изменений в закон об экстрадиции, проявляя к ней "должное уважение и понимание".

Как отметил ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан, представители властей некоторых стран еще в феврале начали выступать с заявлениями, подстрекающими волну недовольства среди гонконгцев по поводу готовящегося закона.

Власти Гонконга в минувшую субботу приостановили на неопределенный срок рассмотрение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего открытое недовольство части местного населения. Демонстранты потребовали раз и навсегда отказаться от планируемого нововведения, цель которого - наладить механизм выдачи материковому Китаю для судебного расследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Движущей силой протестов стала молодежь и студенты.