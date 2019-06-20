WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве Боливарианской Республики и могут без труда сместить Мадуро. Как отмечает источник издания, Трамп считал, что "мог одержать победу и рекламировать ее как крупное внешнеполитическое достижение". Однако, как пишет газета, после ряда неудач оппозиции Трамп начал терять терпение и интерес к ситуации вокруг республики.

"Соединенные Штаты никогда не говорили, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом, - приводит газета слова другого своего источника. - Политика администрации США по оказанию максимального давления опирается на последовательность и дисциплину для достижения конечной цели".

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов.