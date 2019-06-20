{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

По данным газеты, такая ситуация складывается после неудач венесуэльской оппозиции

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

По их сведениям, представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве Боливарианской Республики и могут без труда сместить Мадуро. Как отмечает источник издания, Трамп считал, что "мог одержать победу и рекламировать ее как крупное внешнеполитическое достижение". Однако, как пишет газета, после ряда неудач оппозиции Трамп начал терять терпение и интерес к ситуации вокруг республики.

"Соединенные Штаты никогда не говорили, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом, - приводит газета слова другого своего источника. - Политика администрации США по оказанию максимального давления опирается на последовательность и дисциплину для достижения конечной цели".

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдГуайдо, Хуан
Кризис в Сирии
Беженцы из сирийского Идлиба временно разместились в лагере Харджилла под Дамаском
В лагере находятся почти 1,5 тыс. человек. Они бежали из района после того, как он был захвачен боевиками
Читать полностью