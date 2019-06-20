Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон. Об этом сообщил в ходе брифинга вице-премьер, глава МВД республики Андрей Нэстасе.

"По данным следствия, Плахотнюк покинул Молдавию 14 июня на автомобиле "Мерседес", через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объеме. В Одессе он сел на частный самолет и перелетел в другой город Украины, откуда отправился в Лондон", - сказал Нэстасе.

По его словам, Плахотнюк "побоялся воспользоваться частным самолетом, который ждал его в кишиневском аэропорту". "Вероятно, из-за страха, что его могут остановить или помешать", - пояснил министр.

То, что Плахотнюк находится в одной из европейских стран, подтвердил и вице-председатель ДПМ, бывший спикер парламента Андриан Канду. Он рассказал, что олигарх опасается за себя и близких и уехал из Кишинева, чтобы обеспечить их безопасность.

В Молдавии тем временем парламент учредил комиссию по расследованию попытки госпереворота, предпринятого ДПМ. Генпрокуратура в ближайшее время рассмотрит запрос главы МВД об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют "в узурпации власти" и других преступлениях.