{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Молдавии

В Демпартии рассказали, где находится сбежавший из Молдавии Плахотнюк

Олигарх признался, что опасается за себя и близких
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк Вадим Денисов/ТАСС
Описание
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Бежавший из Молдавии лидер Демократической партии (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк находится в одной из европейских стран, куда выехал чтобы обезопасить свою семью. Об этом заявил вице-председатель ДПМ, бывший спикер парламента Андриан Канду.

"Я виделся с ним в Европе. Он хочет провести время с семьей. Где именно находится, не хочу вдаваться в детали его местонахождения, потому что его задача сейчас - обезопасить семью. В последнее время поступало очень много угроз, и возникали опасные ситуации для его семьи и для него лично", - рассказал Канду в четверг в эфире телеканала TVR. По его словам, Плахотнюк "часто общается с командой Демпартии".

Канду, который является родственником олигарха, рассказал, что тот опасается за себя и близких.

В Молдавии тем временем парламент учредил комиссию по расследованию попытки госпереворота, предпринятого ДПМ. Генпрокуратура в ближайшее время рассмотрит запрос главы МВД Адриана Нэстасе об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют "в узурпации власти" и других преступлениях.

Теги
МолдавияКанду, АндрианПлахотнюк, Владимир ГеоргиевичПолитический кризис в Молдавии
Ким Чен Ын: КНДР намерена вывести отношения с Китаем на новый уровень
Северокорейский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин выстроили "особые товарищеские отношения", отмечают СМИ
Читать полностью