В Демпартии рассказали, где находится сбежавший из Молдавии Плахотнюк

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Бежавший из Молдавии лидер Демократической партии (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк находится в одной из европейских стран, куда выехал чтобы обезопасить свою семью. Об этом заявил вице-председатель ДПМ, бывший спикер парламента Андриан Канду.

"Я виделся с ним в Европе. Он хочет провести время с семьей. Где именно находится, не хочу вдаваться в детали его местонахождения, потому что его задача сейчас - обезопасить семью. В последнее время поступало очень много угроз, и возникали опасные ситуации для его семьи и для него лично", - рассказал Канду в четверг в эфире телеканала TVR. По его словам, Плахотнюк "часто общается с командой Демпартии".

Канду, который является родственником олигарха, рассказал, что тот опасается за себя и близких.

В Молдавии тем временем парламент учредил комиссию по расследованию попытки госпереворота, предпринятого ДПМ. Генпрокуратура в ближайшее время рассмотрит запрос главы МВД Адриана Нэстасе об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют "в узурпации власти" и других преступлениях.