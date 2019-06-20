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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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СМИ: полиция и демонстранты у парламента в Тбилиси перешли в открытое противостояние

По данным телеканала Pirveli, слышны выстрелы, есть пострадавшие
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© AP Photo/Zurab Tsertsvadze

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники спецназа МВД Грузии и митингующие у здания парламента страны в центре Тбилиси перешли в открытое противостояние, в ходе которого слышны выстрелы. Об этом в пятницу сообщает грузинский телеканал Pirveli.

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По его данным, полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Митингующие в свою очередь отступать не собираются и пытаются идти в наступление. Они используют все возможные предметы и сооружения, которые попадаются им под руку, в том числе баннеры и железные конструкции, а также закидывают полицейских бутылками. Есть пострадавшие. Позже телеканал сообщил, что бойцы спецназа окружили практически со всех сторон несколько десятков митингующих и стали поливать их водой из водомета, а также использовать слезоточивый газ. Сотрудники полиции начали арестовывать демонстрантов. Проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и министра внутренних дел. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Грузинские СМИ пишут и о трех пострадавших журналистах.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. 

В новость были внесены изменения (01:25 мск) - добавлены подробности.

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